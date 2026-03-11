Torino | consigliera colpita da abusivo 4 giorni di recupero

A Torino, nel quartiere Regio Parco, una consigliera di circoscrizione è stata aggredita da un occupante abusivo mentre stava svolgendo le sue funzioni. L’episodio si è verificato in via Ghedini e ha causato alla donna quattro giorni di riposo. La consigliera è stata colpita fisicamente durante l’interazione con l’individuo.

Un episodio di violenza ha sconvolto la tranquillità del quartiere Regio Parco a Torino. Verangela Marino, consigliera di circoscrizione, è stata colpita fisicamente da un occupante abusivo mentre svolgeva il suo dovere in via Ghedini. L’aggressione si è verificata lunedì 9 marzo 2026 e ha portato la vittima all’ospedale San Giovanni Bosco per cure mediche. L’evento non è isolato ma rappresenta l’apice di una tensione crescente legata alle occupazioni abusive nel complesso residenziale pubblico. La consigliera ha subito un pugno al petto da parte di un uomo identificato come residente nei camper della zona. La situazione è descritta come fuori controllo dai residenti che vivono sotto costante minaccia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

