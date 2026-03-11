Torino | Cna lancia corso IA per sbloccare l’artigianato

Mercoledì 11 marzo 2026, a Torino si tiene un corso sull'intelligenza artificiale organizzato dalla Cna con l'obiettivo di supportare il settore artigianale. L'evento si svolge nel centro della città e coinvolge artigiani, professionisti e aziende locali interessati alle nuove tecnologie. La giornata mira a offrire strumenti pratici e conoscenze aggiornate per favorire l'innovazione nel comparto.

Mercoledì 11 marzo 2026, nel cuore pulsante di Torino, si svolge un appuntamento cruciale per il futuro dell'artigianato italiano. La Confederazione Nazionale dell'Artigianato (Cna) ha lanciato un'iniziativa formativa dedicata all'intelligenza artificiale, in collaborazione con la Camera di commercio locale, la Fondazione Mondo Digitale e ING Italia. Questo evento non è una semplice lezione tecnica, ma un tentativo strutturato di colmare il divario culturale che frena l'adozione tecnologica nel tessuto produttivo del Piemonte. I dati ufficiali dipingono uno scenario di trasformazione rapida ma disomogenea: mentre il 16,4% delle imprese italiane con almeno dieci dipendenti ha già integrato strumenti di IA, ben oltre l'80% del settore rimane fermo.