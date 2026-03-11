Torino 2030 | l’Oval sfida l’Olanda per i Giochi Invernali

Il 9 marzo 2026, a Roma, il sindaco di Torino ha incontrato il presidente del Coni per discutere la strategia della città in vista dei Giochi Invernali delle Alpi Francesi del 2030. La discussione si è concentrata sulla candidatura dell’Oval di Torino come sede principale, con l’obiettivo di sfidare ufficialmente l’Olanda per ospitare le competizioni.

Il 9 marzo 2026, a Roma, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha incontrato il presidente del Coni Luciano Bonfiglio per definire la strategia della città verso i Giochi Invernali delle Alpi Francesi nel 2030. L’obiettivo specifico è candidare l’Oval come sede delle gare di pattinaggio su ghiaccio, sfidando direttamente una candidatura olandese. Mentre le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si chiudono oggi, lo sguardo torinese è già puntato sul futuro, con un piano che punta a sfruttare l’eredità dei Giochi del 2006 e le infrastrutture esistenti. L’incontro romano non è stato un semplice saluto formale, ma un lavoro tecnico sui dossier aperti che riguardano la crescita urbana ed economica attraverso lo sport. 🔗 Leggi su Ameve.eu

