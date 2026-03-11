Dopo diciannove settimane di repliche e con un totale di 78.480 biglietti venduti, il Sistina Chapiteau, il teatro itinerante che ha portato in scena

Dopo 19 settimane di repliche e 78.480 biglietti staccati, il Sistina Chapiteau, il teatro itinerante ideato per mettere in scena "Moulin Rouge! Il Musical", lascia Tor di Quinto e si muove alla volta di Sesto San Giovanni. Non senza l'amarezza dell'ideatore del grande tendone e del progetto, Massimo Romeo Piparo, che ieri, oltre a snocciolare i dati del successo, ha colto l'occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa e fare chiarezza. A partire dalla cifra "monstre" richiesta dal Comune per la concessione del suolo pubblico. «Roma Capitale ha voluto 500mila euro per portare spettacolo e cultura, per quasi cinque mesi, in un'area periferica della città. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tor di Quinto, un tendone di record e polemiche

Articoli correlati

Feliz Carnival, festa di Carnevale a Tor di QuintoTastreet Roma presenta Feliz Carnival, evento di Carnevale in programma nella Capitale, domenica 8 febbraio, nel doppio spazio delle Formiche Lab...

Leggi anche: Febbre Europa all’Olimpico: la Roma di Gasperini attende gli ottavi tra record e polemiche

Aggiornamenti e notizie su Tor di Quinto un tendone di record e...

Temi più discussi: Completo: aperte le iscrizioni per gli internazionali di Tor di Quinto e Mortegliano; SERENA AUTIERI STAR DI MOULIN ROUGE! IL MUSICAL; Parrotta esalta i suoi dopo il pareggio contro il Tor di Quinto; Grifone Gialloverde. Guerrieri (Under 19): Contro il Tor Di Quinto abbiamo sbagliato l'approccio in campo, questo è un ambiente molto competitivo.

Parrotta esalta i suoi dopo il pareggio contro il Tor di QuintoIl difensore gialloblù, al termine del match contro la seconda della classe analizza la prestazione dei suoi, autori di una grande rimonta ... gazzettaregionale.it

Tor di Quinto, riflettori su Tredicini: l'attaccante in prova alla Virtus EntellaSoddisfazione in casa Tor di Quinto, con l'attaccante dell'Under 16 Thomas Tredicini, protagonista in stagione con 12 gol all'attivo, in prova alla Virtus Entella. Il calciatore dei rossoblù sta viven ... gazzettaregionale.it

Impattiamo 2-2 #usdtordiquinto #doveiltalentodiventastoria #dal1946calciocuorecarattere - facebook.com facebook