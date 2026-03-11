Tor Bella Monaca semina il panico sul bus e prende a pugni il vetro della cabina

Ieri sera, intorno alle 22, in via Duilio Cambellotti a Tor Bella Monaca, un uomo ha causato scompiglio a bordo di un autobus della linea 20. Dopo aver seminato il panico, ha preso a pugni il vetro della cabina di guida, creando tensione tra i passeggeri. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per gestire la situazione.

Roma, 11 marzo 2026 – Intorno alle 22.00 di ieri sera, in via Duilio Cambellotti, nel quartiere di Tor bella Monaca, ci sono stati momenti di paura, a bordo di un autobus pubblico della linea 20. Un uomo di 43 anni, di origini straniere e con precedenti, durante la tratta Policlinico Tor Vergata-Cambellotti, ha iniziato a molestare i passeggeri urlando ad alta voce. Giunti al capolinea, si è rifiutato di scendere e ha iniziato a minacciare l’autista, costringendolo a barricarsi nella cabina di guida. Non soddisfatto, l’aggressore ha colpito ripetutamente il vetro della protezione con un ombrello e con i pugni. Una volta sceso dal mezzo, la furia non si è placata: l’uomo ha scagliato una bottiglia di birra contro un finestrino laterale del mezzo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Articoli correlati

Ennesimo episodio choc su un bus: prende a pugni la cabina e, con un calcio, rompe il vetro di protezione. Panico tra i passeggeriFirenze, 5 febbraio 2026 – Ha preso a pugni la cabina di guida e, con un calcio, ha rotto il vetro di protezione.

Leggi anche: Panico sul bus a Tor Bella Monaca: urla e minaccia contro i passeggeri, poi lancia bottiglia contro la vettura

Approfondimenti e contenuti su Tor Bella Monaca

Roma, paura su un autobus a Tor Bella Monaca: minaccia l’autista e danneggia il mezzo, arrestato 43enneMomenti di tensione nella serata di ieri nel quartiere Tor Bella Monaca, a Roma, dove un uomo ha seminato il panico a bordo di un autobus del trasporto ... castellinotizie.it

Panico sul bus a Tor Bella Monaca: urla e minaccia contro i passeggeri, poi lancia bottiglia contro la vetturaPanico a bordo del bus a Tor Bella Monaca. Momenti di paura vissuti dai passeggeri e dall'autista di un mezzo pubblico Atac della linea 20. È accaduto intorno alle 22:00 di ieri sera: un uomo di 43 an ... romatoday.it