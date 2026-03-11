Topi a Ferrara | 14 bidoni attirano roditori il 5 Stelle

A Ferrara, nei quartieri di via Ugo Tognazzi, un’occupazione di topi è stata segnalata a causa di 14 bidoni che attirano roditori. Il Movimento 5 Stelle ha presentato una richiesta ufficiale all’amministrazione comunale per ottenere chiarimenti su questa problematica sanitaria, che dura da circa un anno. La situazione ha reso difficile la vita quotidiana degli abitanti della zona.

Un’infestazione di roditori rende insostenibile la vita nei quartieri di via Ugo Tognazzi a Ferrara. Il Movimento 5 Stelle ha formalizzato una richiesta di chiarimenti all’amministrazione comunale su un problema sanitario in corso da un anno. I residenti segnalano che i topi si aggirano liberamente per le strade, attratti dai rifiuti depositati da un locale ristorativo nella zona di Giardino-Arianuova-Doro. La situazione è degenerata dopo il cambiamento della posizione dei contenitori della spazzatura. Dall’incuria al rischio sanitario. La traversa di via Marconi, dove sorge via Tognazzi, ospita anche un supermercato Coop e vari negozi affacciati su via Modena. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Argomenti discussi: La denuncia: Topi per strada, ma nessuno interviene. E il caso arriva sui banchi della politica.

