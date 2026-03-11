Tonno ritirato dai supermercati la marca famosa

Un noto marchio di tonno è stato ritirato dagli scaffali dei supermercati. La decisione riguarda un lotto specifico del prodotto, distribuito in diverse regioni. I consumatori sono stati informati di non consumare il tonno e di restituirlo ai punti vendita. La richiesta di ritiro è stata comunicata ufficialmente alle catene di distribuzione, senza indicare motivazioni aggiuntive.

Capita di aprire la dispensa al volo, prendere quel vasetto “sicuro” per risolvere pranzo o cena e non pensarci più. E invece, ogni tanto, una comunicazione improvvisa ribalta tutto e lascia addosso una sensazione di fastidio: e se fosse proprio quello che ho comprato ieri? In queste ore l’attenzione è alta perché è scattato un richiamo precauzionale che riguarda un prodotto molto comune, uno di quelli che finiscono facilmente nel carrello senza nemmeno guardare troppo l’etichetta. La motivazione, però, è di quelle che mettono in allarme: possibile presenza di corpi estranei all’interno delle confezioni. L’avviso è stato diffuso dalla catena di distribuzione e riguarda i filetti di tonno all’olio di oliva a marchio Conad. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

