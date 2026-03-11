tombola ginnastica e risate inaugura il nuovo centro anziani

Venerdì a Guiglia si terrà l’inaugurazione del nuovo centro diurno per anziani ‘Il castagno selvatico’ in via Repubblica 30. La struttura, autorizzata per 14 posti, offrirà spazi dedicati a attività come tombola, ginnastica e momenti di convivialità. L’apertura rappresenta un nuovo punto di riferimento per il territorio e le famiglie che assistono persone anziane.

Venerdì a Guiglia sarà inaugurato il nuovo centro diurno per anziani ’Il castagno selvatico’. La struttura, di via Repubblica 30, accreditata per 14 posti complessivi, rappresenta un nuovo punto di riferimento per il territorio a sostegno delle persone anziane e delle loro famiglie. Il centro diurno ’Il Castagno Selvatico’ è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18. Grande attenzione è dedicata alle attività di animazione, aggregazione e ricreativo-culturali, pensate per favorire la socializzazione, valorizzare i desideri degli ospiti e promuovere il loro benessere psicologico. Tra le proposte figurano attività di stimolazione cognitiva... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

