Tolleranza zero sulle moto ma dove parcheggiamo? | la domanda di un lettore al sindaco

Un lettore ha chiesto al sindaco di Como come si possa applicare una politica di tolleranza zero alle moto parcheggiate in divieto di sosta. La questione riguarda le restrizioni sui mezzi a due ruote e le difficoltà nel trovare aree di sosta adeguate in città. La discussione si concentra sulle misure da adottare e sulle soluzioni possibili per gestire il problema.

Dopo l'invito alla linea dura sui divieti di sosta, un motociclista segnala la carenza di stalli fuori dal centro: "In alcuni quartieri i posti semplicemente non ci sono" La linea della tolleranza zero sulle moto parcheggiate in divieto di sosta annunciata dal sindaco di Como accende il dibattito in città. Dopo le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi a Espansione TV, un lettore di QuiComo, Andrea, ha scritto alla redazione per segnalare alcune criticità legate alla disponibilità di stalli dedicati alle due ruote. Secondo il lettore, una linea rigorosa può essere comprensibile in alcune zone del centro dove negli ultimi anni sono stati creati numerosi parcheggi per motocicli.