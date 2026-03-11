Tobias Lund Andresen ha conquistato la terza tappa della Tirreno-Adriatico 2026, arrivando primo in volata a Magliano de’ Marsi. La corsa si è svolta tra tratti pianeggianti e salite impegnative, con molti corridori che hanno tentato di rompere il gruppo. Andresen ha tagliato il traguardo davanti agli altri atleti, lasciando dietro di sé una selezione di ciclisti di livello.

Tobias Lund Andresen ha vinto la terza tappa della Tirreno-Adriatico 2026, imponendosi in volata sull'arrivo di Magliano de' Marsi. Lo sprinter della Decathlon CMA CGM Team ha saputo leggere al meglio la situazione e ha interpretato al meglio la volata lunga lanciata da Jonathan Milan, uscendo al meglio e alzando le braccia al cielo davanti ai belgi Arnaud De Lie e Jasper Philipsen. Tobias Lund Andresen ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni di Cyclingpro: " In realtà oggi è andata bene perché c'è stato il tempo di mettersi la mantellina per la pioggia e tutto il resto. Praticamente i primi 150 km sono come una pedalata di gruppo, vai in giro a chiacchierare con gli amici.

© Oasport.it - Tobias Lund Andresen vince alla Tirreno-Adriatico: “Trento eccezionale, per i grandi nomi era troppo lunga…”

