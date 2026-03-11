tirreno adriatico van der poel vince a san gimignano

Nella seconda tappa della Tirreno-Adriatico, una corsa ciclistica che si svolge in Toscana, Mathieu van der Poel ha vinto la tappa da 200 chilometri da Camaiore a San Gimignano. La gara si è conclusa nella cittadina toscana, con il ciclista che ha ottenuto il successo. La tappa si è disputata interamente in territorio toscano, coinvolgendo diversi paesaggi della regione.

Successo di Mathieu van der Poel nella seconda tappa della Tirreno-Adriatico, i 200 chilometri da Camaiore a San Gimignano, disputati interamente in Toscana. L’olandese ha preceduto sul traguardo il messicano Isaac Del Toro e l’italiano Giulio Pellizzari al termine di una spettacolare volata a tre nel cuore del centro storico della città senese. La corsa si è accesa negli ultimi chilometri, con il francese Julien Alaphilippe a fare da detonatore sullo sterrato di circa cinque chilometri che ha preceduto l’arrivo sul pavé bagnato. La sua accelerazione ha provocato la selezione decisiva, alla quale ha risposto prontamente il campione olandese con un attacco secco. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

