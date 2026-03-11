La seconda tappa della Tirreno Adriatico si è svolta ieri a San Gimignano, con la gara trasmessa in diretta su Rai2 e Rai Sport. La corsa ha avuto il via da piazza Duomo e si è conclusa con la vittoria di Van der Poel, che ha commentato il territorio come un elemento in evidenza. La gara ha attirato numerosi spettatori lungo il percorso e in televisione.

Su il sipario e che sipario e che spettacolo, messo scena in diretta ieri su Rai2 e Rai Sport da piazza Duomo e della Cisterna per la seconda tappa della Tirreno Adriatico. Protagonista, il centro di San Gimignano come un palcoscenico naturale. Con un colpo di reni nelle ultime pedalate, ha visto tagliare per primo il traguardo l’olandese Van Der Poel, staccando di mezza ruota il messicano Del Toro e l’italiano Pellizzari. Tutto si è deciso sulla strada sterrata di Pietrafitta sotto una leggera pioggia, con l’allungo di Pellizzari e poi spalla a spalla fino sulle lastre di porta San Matteo con il colpo di reni di Van der Poel. Dopo le premiazioni dal sindaco Marrucci, alla spicciolata ciclisti e carovana sono partiti con destinazione Cortona per la partenza della terza tappa di questa mattina, direzione Umbria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tirreno Adriatico. Tappa a San Gimignano. Vince Van der Poel: "Territorio in evidenza"

Articoli correlati

Tirreno-Adriatico 2026, Van der Poel vince la tappa 2 a San Gimignano: Del Toro è il nuovo leaderL’olandese domina il finale sullo sterrato bagnato e batte allo sprint Del Toro e Pellizzari.

Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Camaiore-San Gimignano: orari, tv, percorso, favoriti. Van der Poel, Van Aert e Del Toro attesi sullo sterratoLa tradizionale apertura riservata alla cronometro di Lido di Camaiore è stata archiviata con il trionfo di uno stratosferico Filippo Ganna.

Contenuti e approfondimenti su Tirreno Adriatico

Temi più discussi: Tirreno Adriatico 2026, Tappa 2: percorso, favoriti e orari; Tirreno-Adriatico, Ganna vince la 1^ tappa a crono; TIRRENO/ADRIATICO – TAPPA III CORTONA/MAGLIANO DEI MARSI 11 Marzo 2026; Ganna vola nella crono di Lido di Camaiore: è la prima maglia azzurra alla Tirreno-Adriatico.

Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Camaiore-San Gimignano: orari, tv, percorso, favoriti. Van der Poel l’uomo da battereLa tradizionale apertura riservata alla cronometro di Lido di Camaiore è stata archiviata con il trionfo di uno stratosferico Filippo Ganna. Il corridore ... oasport.it

VAN DER POEL DOMINA A SAN GIMIGNANO: SUA LA 2ª TAPPA DELLA TIRRENO-ADRIATICOSuccesso di prestigio per Mathieu Van der Poel nella seconda tappa della Tirreno-Adriatico Crédit Agricole. Il corridore dell’Alpecin-Premier Tech si è imposto sul traguardo di San Gimignano dopo 206 ... oksiena.it

Giulio Pellizzari è stato tra i grandissimi protagonisti della seconda tappa della Tirreno-Adriatico. facebook

Tirreno Adriatico: Van der Poel vince la 2ª tappa, Del Toro 1° in classifica generale Approfondisci qui x.com