Tirreno-Adriatico la terza tappa attraversa Terni | orari chiusure delle strade percorso e favoriti

La terza tappa della Tirreno-Adriatico, da Cortona a Magliano de’ Marsi, passa per Terni intorno all’ora di pranzo. La frazione è caratterizzata da un percorso leggermente ondulato e si conclude con un finale favorevole ai velocisti. Durante il passaggio, alcune strade saranno chiuse o parzialmente interdette al traffico per consentire la gara. La corsa coinvolge diversi favoriti per la vittoria finale.

Il passaggio dei corridori previsto all'ora di pranzo. Dopo 221 km il traguardo a Magliano de' Marsi Una tappa leggermente ondulata con finale favorevole ai velocisti. La terza frazione Cortona-Magliano de' Marsi attraversa la città di Terni, all'altezza dell'ora di pranzo. I corridori infatti raggiungeranno il Comune di Acquasparta dalla via Tiberina, per poi proseguire verso la frazione di Cesi ed arrivare in città. Il passaggio a via Aleardi – a seconda della media – è previsto tra le 13.21 e le 13.37. L'attraversamento beneficerà della copertura televisiva RaiPlay poiché il collegamento è previsto dalle 13. Il Comune di Terni ha adottato una specifica ordinanza per consentire il regolare svolgimento della corsa.