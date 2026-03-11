Tirreno-Adriatico Andresen vince la terza tappa | gli highlights

Nella terza tappa della Tirreno-Adriatico, la più lunga dell’edizione con 221 chilometri da Cortona a Magliano de’Marsi, Andresen si aggiudica la vittoria. La corsa si è distinta per il percorso impegnativo e le varie fasi di gara, culminate con il successo del ciclista. La tappa ha visto diversi attacchi e tentativi di fuga, ma alla fine Andresen ha prevalso sugli avversari.

Sorpresa nella terza tappa della Tirreno-Adriatico, la più lunga della 61ª edizione della Corsa dei Due Mari, 221 chilometri da Cortona a Magliano de'Marsi. A vincere la volata, al termine di una giornata caratterizzata anche dalla pioggia, è stato Tobias Lund Andresen, danese della Decathlon, che ha preceduto i belgi De Lie e Philipsen con Magnier al quarto posto.