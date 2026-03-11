Tirreno-Adriatico 2026 Andresen vince la terza tappa Cortona–Magliano de’ Marsi

Il ciclista danese Tobias Lund Andresen ha vinto la terza tappa della Tirreno-Adriatico 2026, che si è svolta tra Cortona e Magliano de’ Marsi. La gara si è disputata su un percorso di 221 chilometri, con Andresen che ha tagliato il traguardo per primo. La tappa ha visto la partecipazione di numerosi corridori provenienti da diverse nazioni.

Il danese Tobias Lund Andresen conquista la terza frazione della Corsa dei Due Mari dopo 221 chilometri di gara. Sul podio Arnaud De Lie e Jasper Philipsen. Isaac Del Toro conserva la Maglia Azzurra di leader della classifica generale. Il corridore danese ha tagliato il traguardo con il tempo di 5h29’22”, alla media di 40.259 kmh, riuscendo a precedere nella volata finale Arnaud De Lie del Lotto Intermarché, secondo, e Jasper Philipsen dell’Alpecin-Premier Tech, terzo. 1 – Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) – 221 km in 5h29’22”, media 40.259 kmh Non cambia invece la situazione al vertice della classifica generale, dove Isaac Del Toro dell’UAE Team Emirates XRG mantiene la Maglia Azzurra. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Leggi anche: Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Cortona-Magliano de’ Marsi: orari, tv, percorso, favoriti. Sarà volata? Attesa per Milan Terza tappa Tirreno-Adriatico 2026: Andresen vince in volata, Del Toro sempre leaderIl danese Tobias Lund Andresen ha vinto il primo arrivo allo sprint nella terza tappa della Tirreno-Adriatico 2026, da Cortona a Magliano dei Marsi... Contenuti utili per approfondire Tirreno Adriatico 2026 Andresen vince... Temi più discussi: Parata di stelle alla Tirreno-Adriatico 2026. Van der Poel contro Van Aert e non solo; Tirreno-Adriatico 2026, chi parteciperà? La startlist: Isaac del Toro grande favorito; Tirreno Adriatico 2026: le 3 tappe nelle Marche (compreso il gran finale); Tirreno-Adriatico 2026 in TV, il percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti. Diretta Tirreno Adriatico 2026 streaming video Rai: Tobias Lund Andresen ha vinto la terza tappa Cortona-Magliano de' Marsi, mercoledì 11 marzo.Diretta Tirreno Adriatico 2026: Tobias Lund Andresen ha vinto mercoledì 11 marzo la 3^ tappa Cortona-Magliano de' Marsi, di ben 221 chilometri. ilsussidiario.net Tirreno-Adriatico 2026, 3a tappa: Milan parte troppo presto, Andresen lo rimonta facilmente (e batte anche Philipsen)Tirreno Adriatico, 3a Tappa: il primo arrivo allo sprint parla danese, con Tobias Lund Andresen che beffa Milan (che parte troppo presto e viene risucchiato) e pure Philipsen ... sport.virgilio.it TOBIAS LUND ANDRESEN SI PRENDE MAGLIANO DE' MARSI! Il danese della Decathlon CMA CGM lavora egregiamente durante la volata finale e vince la terza tappa della Tirreno-Adriatico #Ciclismo #Cycling #TirrenoAdriatico x.com Results of the IS in Casette | I risultati del Traguardo Volante di Casette Danny van Poppel (RBH) Andrea Vendrame (JAY) Isaac del Toro (UAD) Follow #TirrenoAdriatico Crédit Agricole Italia on Rai ( ) and on Eurosport () - facebook.com facebook