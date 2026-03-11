Tiro a volo domenica torna l’Uno d’Oro del Settore Giovanile FITAV

Domenica si svolge l'Uno d’Oro del Settore Giovanile FITAV, una competizione di tiro a volo dedicata ai giovani Under 20. Oltre 200 tiratori si concentrano nelle pedane del Tav La Torre e La Tranquilla, pronti a sfidarsi nelle discipline di Fossa Olimpica e Skeet. La gara rappresenta un appuntamento tradizionale nel calendario giovanile del settore.

Oltre 200 giovani tiratori Under 20 attesi il 15 marzo nelle pedane del Tav La Torre e La Tranquilla per la storica competizione dedicata a Fossa Olimpica e Skeet. Il Settore Giovanile della FITAV si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Domenica 15 marzo torna infatti l’Uno d’Oro, competizione dedicata ai giovani tiratori delle specialità Fossa Olimpica e Skeet, che nel 2026 si presenta in una versione speciale di “fine inverno”. La manifestazione vedrà in pedana ragazze e ragazzi tesserati FITAV nati tra il 2005 e il 2013, pronti a confrontarsi in una gara di alto livello tecnico. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

