Tir a Contesse Rinaldo attacca Rfi | Impegni traditi

Il consigliere comunale Rinaldo Raffaele di Sud chiama Nord ha nuovamente denunciato i disagi dei residenti del Villaggio Unrra causati dal passaggio continuo di mezzi pesanti diretti al cantiere ferroviario di Contesse. Raffaele ha accusato Rfi di aver tradito gli impegni presi, definendo la situazione ormai insostenibile e non più tollerabile per la comunità locale.

“Una situazione che non è più tollerabile per i residenti del Villaggio Unrra”. A dirlo è il consigliere comunale Rinaldo Raffaele di Sud chiama Nord, che torna a denunciare i disagi legati al continuo passaggio dei mezzi pesanti diretti al cantiere ferroviario di Contesse.Rinaldo ricorda come il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati VIDEO | Il raddoppio e l'invasione di Tir a Contesse: "Urge copertura torrente San Filippo"Contesse ancora alle prese con l'incessante passaggio dei Tir che giorno e notte fanno la spola tra il cantiere del raddoppio ferroviario di... Gestione Bari calcio, l’opposizione chiede chiarezza: “Impegni traditi dalla proprietà. Pronti a chiedere la revoca del titolo sportivo”In una conferenza stampa tenutasi questa mattina a Palazzo di Città l'opposizione barese ha denunciato le inadempienze della Filmauro nella gestione... Una selezione di notizie su Tir a Contesse Rinaldo attacca Rfi... Messina, Rinaldo: impegni traditi, Contesse e Villaggio Unrra ancora assediati dai tirMessina, il consigliere comunale Rinaldo Raffaele di Sud chiama Nord, torna a denunciare i disagi legati al continuo passaggio dei mezzi pesanti diretti al cantiere ferroviario di Contesse Una ... strettoweb.com Rinaldo contro Webuild: Impegni traditi, Contesse e villaggio Unrra ancora assediati dai tir»MESSINA. «Una situazione che non è più tollerabile per i residenti del Villaggio UNRRA». A dirlo è il consigliere comunale Rinaldo Raffaele di Sud chiama Nord, che torna a denunciare i disagi legati a ... letteraemme.it