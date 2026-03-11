Thiaw ha trascorso un’altra notte con il Newcastle, che ha deciso di rimpiazzarlo con De Winter, proveniente dal Genoa. La cessione dell’attaccante ha portato il Milan a intervenire sul mercato per rafforzare la difesa. La trattativa tra le squadre si è conclusa con il trasferimento del giocatore al club inglese, mentre il Milan ha puntato sul difensore per migliorare la rosa.

Una serata che sembrava perfetta si è trasformata in una beffa nel giro di pochi secondi. Nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, il Newcastle ha sfiorato un’impresa contro il Barcellona, ma nel recupero è arrivato l’episodio che ha cambiato tutto. Protagonista in negativo è stato l’ex Milan Malick Thiaw, autore del fallo che ha portato al rigore decisivo per i blaugrana. Non si tratta del primo episodio del genere per il centrale tedesco. Già a dicembre aveva fatto discutere una sua disattenzione contro il Chelsea, quando si perse la marcatura su Joao Pedro permettendo ai 'Blues' di trovare il pareggio. Errori che riaccendono inevitabilmente il dibattito attorno a Malick Thiaw, ceduto la scorsa estate dal Milan al Newcastle per 35 milioni di euro più 5 di bonus. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Thiaw rovina un’altra notte al Newcastle: ecco perché il Milan ha scelto di rimpiazzarlo con De Winter

