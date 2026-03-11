The Wonder il tour nazionale parte da Verona
Dopo la premiere milanese andata rapidamente esaurita, The Wonder si prepara a incontrare il pubblico italiano con un tour nazionale che prende avvio dal Veneto. Il documentario, firmato dai registi Joshua Wahlen e Alessandro Seidita, si presenta come un poema visivo dedicato al potere. 🔗 Leggi su Veronasera.it
