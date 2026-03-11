The Attico Lyna | Abito nero military vestibilità e prezzo
L'Attico Lyna presenta un abito nero in stile military, caratterizzato da una vestibilità aderente e dettagli distintivi. Il prezzo dell'abito viene indicato come accessibile, e il testo include un avviso di trasparenza riguardo a link di affiliazione che potrebbero generare commissioni senza costi extra per il cliente.
L'analisi del tessuto dell'abito 'Lyna' di The Attico rivela una scelta di materiale che definisce l'intera estetica del capo. La denominazione "lycra lucida" suggerisce immediatamente un poliestere o una miscela sintetica con una finitura superficiale riflettente, tipica dei tessuti tecnici moderni utilizzati nella moda fast-fashion. Al tatto, questo tipo di lycra non presenta la morbidezza della lana o il calore del cotone, ma offre una superficie liscia, quasi plastica, che scivola sulla pelle.
