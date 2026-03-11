A 12 giorni dal referendum, il tema della giustizia occupa un ruolo centrale nei talk show e nei telegiornali italiani, nonostante le tensioni internazionali. La rubrica

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Speciale Tg5) A 12 giorni dal referendum, nonostante i conflitti internazionali, il tema giustizia e malagiustizia irrompe in talk e tg catalizzando l’interesse degli italiani. Ha fatto centro lo Speciale Tg5 Storie di giustizia trasmesso sabato in seconda serata e in replica domenica mattina su Canale 5. Sommando le due messe in onda ha totalizzato 1,5 milioni di spettatori col 16.5% di share sabato e il 12.7% domenica, toccando un target più giovane e medio-alto in serata e più femminile e popolare in day time. Il Tg5 di Clemente Mimun può contare su una tradizione consolidata da questo punto di vista dato che ogni lunedì Andrea Pamparana affronta temi affini nella rubrica Indignato speciale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Tg5, un clamoroso segnale sul referendum

Articoli correlati

Leggi anche: Referendum: Conte, '500mila firme segnale dirompente'

Leggi anche: **Referendum: Conte, 'arrivati a 500mila firme, segnale dirompente'**

Una raccolta di contenuti su Tg5 un clamoroso segnale sul referendum

Discussioni sull' argomento Tg5, un clamoroso segnale sul referendum; Anm, farsa e autosmentita: Abbiamo scelto di non rispondere. Ma Parodi, 5 giorni fa... | Libero Quotidiano.it; Csm, la scarcerazione ritardata? Scarsamente rilevante, toga promossa | Libero Quotidiano.it.

Milano ha bruciato 116 miliardi di capitalizzazione, grazie Tg5 x.com

Gaffe al TG5 durante la festa di Sal Da Vinci La giornalista del Tg5 ha detto “Margellina” invece di Mergellina nel servizio sul ritorno di Sal Da Vinci a Napoli dopo Sanremo 2026. Il paradosso: in dialetto napoletano si dice proprio così - facebook.com facebook