Testo e significato di Tuttaluce di Rose Villain la canzone con cui ha annunciato di essere incinta

Rose Villain ha pubblicato una canzone intitolata Tuttaluce, con cui ha comunicato di essere in gravidanza. La canzone è stata scritta con il marito e il testo è stato diffuso insieme all’annuncio. La pubblicazione ha attirato l’attenzione dei fan e dei media, che hanno commentato il significato del brano. La cantante ha scelto di condividere questa novità attraverso la musica.