Tessere la pace costruire il futuro | a Sondrio una nuova iniziativa contro la guerra

A Sondrio, le donne per la pace hanno annunciato una manifestazione prevista per il 28 marzo, in contemporanea con altre città italiane. L’evento si inserisce nella campagna promossa dalla

Le donne per la pace di Sondrio stanno organizzando una manifestazione per la pace e contro ogni guerra, per il prossimo 28 marzo, in contemporanea con molte altre città, aderendo ad una proposta della "Rete Nazionale 10,100,1000 piazze di donne per la pace".Gesto simbolicoL'invito della Rete è. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

’Tessere la pace’, iniziativa dedicata alle donne ucraineUn’importante iniziativa ’Tessere la Pace’, promossa da La Casa delle Donne di Modena, in collaborazione con la Rete 10, 100, 1000 piazze di Donne...

Petta: “Baronissi aderisce al Giro d’Italia per la Pace: una tappa per costruire futuro e fraternità”Tempo di lettura: 3 minutiBaronissi sceglie di essere protagonista di un grande messaggio nazionale di speranza e responsabilità.

Temi più discussi: Il coraggio delle donne per la costruzione della pace; Koovakad: l'empatia, il coraggio e la resilienza delle donne costruiscono la pace; 'Terza guerra mondiale a pezzi': ci siamo sempre più dentro. Cosa può fare l’educazione per la pace?; Un Arazzo per la pace: l'iniziativa in piazza Italia dell'Unione donne italiane.

Reggio, presentato in VIII commissione il progetto ‘Un Arazzo per la pace’Il progetto di Udi (Unione donne italiane) punta a cucire tessere con simboli e parole per la pace. Già registrate le adesioni di 50 piazze in tutta Italia ... citynow.it

’Tessere la pace’, iniziativa dedicata alle donne ucraineUn’importante iniziativa ’Tessere la Pace’, promossa da La Casa delle Donne di Modena, in collaborazione con la Rete 10, ... ilrestodelcarlino.it

