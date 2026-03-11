Tesmec cresce e riduce il debito | ricavi a +7,5% e l’utile torna positivo

Tesmec S.p.A. ha annunciato un aumento dei ricavi del 7,5% e la riduzione del debito, mentre l’utile torna a essere positivo. La società con sede a Grassobbio ha comunicato i risultati del Consiglio di Amministrazione, evidenziando i progressi finanziari e la crescita del gruppo. I dati riguardano l’andamento economico e patrimoniale della società nel periodo recente.

Grassobbio. Il Consiglio di Amministrazione di Tesmec S.p.A., società a capo di un gruppo leader nel mercato delle tecnologie dedicate alle infrastrutture – reti aeree, interrate e ferroviarie – per il trasporto di energia elettrica, di dati e di materiali, nonché per la coltivazione di cave e miniere di superficie, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Ambrogio Caccia Dominioni, ha esaminato e approvato il progetto di bilancio d’esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. In dettaglio, i ricavi dell’esercizio 2025 risultano pari a 257,6 milioni di euro, in crescita del 7,5% rispetto al 31 dicembre 2024, grazie principalmente ai segmenti energy e ferroviario, che hanno continuato nel loro percorso di sviluppo, aumentando il proprio contributo ai risultati consolidati. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

La Sesa cresce ancora. Utile di 49,6 milioni dopo il primo semestre. Più 11,6% di ricaviEMPOLI Il colosso dell’informatica di Empoli, Sesa, azienda quotata in Borsa, ha presentato i dati sull’attività del gruppo nel primo semestre...

Leggi anche: Poste Italiane chiude il 2025 con ricavi record a 13,1 miliardi e utile a 2,2 miliardi

Contenuti utili per approfondire Tesmec cresce

Tesmec cresce e riduce il debito: ricavi a +7,5% e l’utile torna positivoIl Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato 2025, che registra crescita dei ricavi, ritorno all’utile, riduzione del debito con miglioramento ... bergamonews.it

MARKET DRIVER: Tesmec, Intermonte conferma neutral e riduce tpMILANO (MF-NW)--Intermonte conferma il giudizio neutral e abbassa il prezzo obiettivo su Tesmec a 0,09 euro dai precedenti 0,12 in scia a una trimestrale con numeri inferiori alle stime degli analisti ... milanofinanza.it