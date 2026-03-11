Nella terza tappa della Tirreno-Adriatico 2026, lunga 222 km da Cortona a Magliano dei Marsi, il danese Tobias Lund Andresen ha concluso in prima posizione in volata. Del Toro si mantiene invece in testa alla classifica generale dopo questa frazione. La corsa si è sviluppata lungo un percorso pianeggiante, favorendo gli sprint finali tra i ciclisti.

Il danese Tobias Lund Andresen ha vinto il primo arrivo allo sprint nella terza tappa della Tirreno-Adriatico 2026, da Cortona a Magliano dei Marsi di 222 km. Il corridore della Decathlon Cma Cgm Team ha bruciato allo sprint Arnaud De Lie e Jasper Philipsen. Issac Del Toro ha conservato la maglia azzurra di leader. TERZA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO 2026: LA CRONACA La fuga di giornata è stata ridotta al solo Diego Pablo Sevilla, che ha pedalato in solitaria per oltre 80 km prima di rialzarsi e attendere il gruppo, quando mancavano ancora 130 km all’arrivo. Per molti chilometri la corsa è rimasta tranquilla, fino a 25 km dalla conclusione quando si è accesa grazie all’attacco di Abrahamensen, seguito da Slock ed Hayter. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Terza tappa Tirreno-Adriatico 2026: Andresen vince in volata, Del Toro si conferma leader

