Territorio e accoglienza turistica | chiuso positivamente il progetto biennale che ha visto coinvolte le edicole
Nei giorni scorsi il Municipio di Forlimpopoli ha ospitato un incontro tra l’Amministrazione comunale e le titolari delle edicole coinvolte nel progetto biennale 2024-2025. Il progetto aveva come obiettivo il rafforzamento del sistema di informazione e accoglienza turistica nel territorio e ha ricevuto un riscontro positivo da parte dei partecipanti. La collaborazione tra le parti si è conclusa con l’approvazione del piano.
Si è svolto nei giorni scorsi in Municipio un incontro tra l’Amministrazione comunale di Forlimpopoli e alcune titolari delle edicole che hanno partecipato al progetto biennale 2024-2025 finalizzato al potenziamento del sistema di informazione e accoglienza turistica attraverso il coinvolgimento. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
