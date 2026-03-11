Territorio e accoglienza turistica | chiuso positivamente il progetto biennale che ha visto coinvolte le edicole

Nei giorni scorsi il Municipio di Forlimpopoli ha ospitato un incontro tra l’Amministrazione comunale e le titolari delle edicole coinvolte nel progetto biennale 2024-2025. Il progetto aveva come obiettivo il rafforzamento del sistema di informazione e accoglienza turistica nel territorio e ha ricevuto un riscontro positivo da parte dei partecipanti. La collaborazione tra le parti si è conclusa con l’approvazione del piano.