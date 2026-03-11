Terremoto Mondiale 2026 | il ritiro dell’Iran e l’intrigo dei playoff asiatici

Il ministro dello Sport iraniano ha annunciato il ritiro dell’Iran dalla partecipazione al Mondiale 2026, decisione che ha suscitato grande attenzione nel mondo del calcio. Contestualmente, i playoff asiatici, decisivi per la qualificazione, sono stati al centro di un intrigo che coinvolge vari paesi della regione. La notizia ha rapidamente fatto il giro delle principali fonti sportive, lasciando in sospeso le future qualificazioni.

L’annuncio del Ministro dello Sport iraniano, Ahmad Donyamali, ha scosso le fondamenta della FIFA a pochi mesi dal calcio d’inizio del Mondiale 2026. La decisione di Teheran di ritirare la nazionale per ragioni belliche e politiche — in seguito all’escalation del conflitto in Medio Oriente e all’uccisione della Guida Suprema Ali Khamenei — apre un vuoto nel Girone G (che comprende Belgio, Egitto e Nuova Zelanda). Nonostante le rassicurazioni di Donald Trump e Gianni Infantino sulla sicurezza della delegazione iraniana in territorio statunitense, il boicottaggio appare ormai definitivo, innescando una corsa diplomatica e sportiva per individuare il sostituto ufficiale. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

