Nella notte, sulla costa vibonese, si è registrata una scossa di magnitudo 2 con epicentro a Tropea, attorno alle quattro. La terra ha tremato per alcuni secondi, causando timori tra i residenti. Non sono stati segnalati danni o feriti. La scossa è stata rilevata dagli strumenti sismici nella zona, senza ulteriori conseguenze.

Una scossa di magnitudo 2 ha sconvolto la notte sulla costa vibonese, con epicentro localizzato all’altezza di Tropea intorno alle quattro del mattino. L’Istituto di geofisica e vulcanologia ha registrato il sisma a oltre 150 chilometri di profondità, una distanza che ha impedito qualsiasi danno materiale o disagio per i residenti. L’evento si è verificato nel cuore della provincia di Vibo Valentia, in un momento di quiete notturna che ha reso la percezione dell’accaduto più acuta dormiva. Nonostante l’intensità limitata dal punto di vista della magnitudo, la posizione profonda dell’epicentro ha agito come un fattore mitigante naturale, assorbendo gran parte dell’energia prima che raggiungesse la superficie abitata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terremoto a Tropea: scossa di magnitudo 2 a 150 km

Articoli correlati

Terremoto a Ravenna e Forli, prima scossa di magnitudo 4.3 con epicentro a 7 km da Russi, seconda di 4.1 a 8 km a est di Faenza - VIDEOTerremoto in Emilia-Romagna, precisamente a Ravenna e Forlì, dove si sono registrare in mattinata due scosse di magnitudo 4.

Leggi anche: Terremoto nel Golfo di Napoli di magnitudo 5.9: scossa profonda a oltre 400 km

Aggiornamenti e notizie su Terremoto a Tropea scossa di magnitudo...

Argomenti discussi: Terremoto nella notte sulla costa vibonese.

Terremoto nella notte sulla costa viboneseScossa di terremoto di magnitudo 2 nella notte sul Tirreno vibonese. Il sisma si è verificato intorno alle 4 con epicentro all’altezza di Tropea. Fortunatamente l’epicentro ad oltre 150 chilometri di ... zoom24.it

Terremoto a Napoli di magnitudo 5,9 tra il Golfo e Capri avvertita in tutta Italia, ma è una scossa fantasmaTerremoto nel Golfo di Napoli: un sisma di magnitudo 5.9 è stato registrato nei pressi dell'isola di Capri, al Lido di Maronti. Cosa sappiamo ... virgilio.it