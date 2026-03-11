Terni donazione del circolo dopolavoro sanità al servizio psichiatrico di diagnosi e cura

Il Circolo Dopolavoro Sanità ha consegnato un tavolo da ping pong e un biliardino professionale al Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di Terni. La donazione mira a offrire momenti di svago e intrattenimento agli ospiti del reparto, che si trova nell’area ospedaliera della città. L’iniziativa è stata formalizzata con la consegna degli attrezzi da parte dei rappresentanti del circolo.

Il Circolo Dopolavoro Sanità ha donato un tavolo da ping pong e un biliardino professionale al Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di Terni per le attività ludiche e di intrattenimento degli ospiti del reparto dell'Azienda Usl Umbria 2, ubicato nell'area ospedaliera di Terni. Nel corso della. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Articoli correlati

Sanità umbra, donazione all'Ospedale di Foligno: ecografo moderno la diagnosi malattie al fegatoUn ecografo di ultima generazione che permetterà di migliorare la qualità delle prestazioni e l’efficienza diagnostica a beneficio di tutta la...

Contenuti e approfondimenti su Terni donazione del circolo dopolavoro...

Temi più discussi: Terni, donazione del CDS - Circolo Dopolavoro Sanità - al Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura; Terni: al Servizio psichiatrico di diagnosi e cura donati ping pong e biliardino per i pazienti; All’azienda ospedaliera di Terni apre l’infopoint Aism.

Dopolavoro Sanità fa donazione a reparto psichiatrico Usl 2Il circolo dopolavoro Sanità ha donato un tavolo da ping pong e un biliardino professionale al servizio psichiatrico di diagnosi e cura di Terni per le attività ludiche e di intrattenimento degli ospi ... ansa.it

Terni. Donazione di organi, c'è la fuga dei giovaniRegistrati sette video, spot e significativi dépliant, per invitare le persone a donare gli organi. L’accorato appello arriva dall’istituto d’arte Metelli di Terni che, in collaborazione con ... ilmessaggero.it

Terni: Polemiche per la Cascata Delle Marmore rimasta chiusa al passaggio della Tirreno-Adriatico, inquadrata dalla Rai facebook