Terni diversi eventi in programma per il Sì al referendum | in città anche Galeazzo Bignami

A Terni si svolgono vari eventi in preparazione del referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. In città, i comitati a favore del Sì hanno organizzato incontri e iniziative pubbliche per sensibilizzare l’opinione pubblica. Tra gli ospiti, anche Galeazzo Bignami, che partecipa ad alcune delle attività programmate. La città si sta mobilitando con diverse manifestazioni legate alla consultazione referendaria.

Si avvicina il referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo. A Terni, in questi giorni, sono diversi gli eventi organizzati sul tema, molti dei quali promossi dai comitati a favore del Sì alla riforma.Il primo appuntamento è in programma venerdì 13 marzo alle ore 18, nella sala. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Articoli correlati Terni: il Sì al referendum con Bignami e magistratiIl calendario elettorale umbro si sta riempendo di appuntamenti cruciali mentre si avvicina la data del 22 e 23 marzo per il referendum sulla... Tutto quello che riguarda Galeazzo Bignami Discussioni sull' argomento Terni, diversi eventi in programma per il Sì al referendum: in città anche Galeazzo Bignami; Terni | il Sì al referendum con Bignami e magistrati. A dimettersi per il caso Garofani dovrebbe essere Galeazzo BignamiGaleazzo Bignami dovrebbe dimettersi da capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. Essere capogruppo di maggioranza in Parlamento richiede, lo dico per esperienza personale, un surplus di prudenza, ... huffingtonpost.it Giunge al termine la Festa dei lettori del Giornale. Galeazzo Bignami chiude tra gli applausiSerata finale della festa dei lettori del Giornale da Montegrotto Terme, in provincia di Padova, con Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, arrivato nella sala conferenze ... ilgiornale.it All'Aperi-sì Galeazzo Bignami incontra Rovigo, "votate per Giorgia contro la magistratura politicizzata" La campagna per il referendum si fa dura. Benetti: "Battaglia giusta"; Mantovan: "Il procuratore alle serate del Pd" #rovigo #lavocedirovigo #benett facebook