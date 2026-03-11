Terni con Raffaele Giuliani l’appuntamento AperitiNo Discutiamo sul referendum a favore della costituzione

A Terni, sabato 14 marzo, si svolgerà al Bloom di via Galvani l’evento “AperitiNo” dedicato al referendum sulla costituzione. Raffaele Giuliani sarà presente per discutere dell’appuntamento elettorale che si terrà il 22 e 23 marzo 2026. L’iniziativa fa parte dei diversi incontri organizzati nei giorni precedenti il voto.

Tra i diversi appuntamenti dei prossimi giorni, in vista del sempre più vicino referendum giustizia in programma per il 22 e 23 marzo 2026, sabato 14 marzo si terrà al Bloom di via Galvani l’evento “AperitiNo. Discutiamo sul referendum a favore della costituzione”. A organizzare e moderare. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Articoli correlati

Il giovane 'divulgatore' ternano Raffaele Giuliani protagonista della nuova puntata di 'Pulp Podcast' sul VenezuelaNuova importante vetrina per il giovane creator e divulgatore ternano - con migliaia di seguaci sui social - Raffale Giuliani, ospite di Fedez e...

Referendum giustizia, a Terni il comitato per il “no”: “Passaggio cruciale per difendere la Costituzione”“La data del voto, fissata per il 22 e 23 marzo 2026, è un passaggio cruciale per difendere la Costituzione e la democrazia nel nostro Paese, che da...