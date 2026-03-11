Terni con Raffaele Giuliani l’appuntamento AperitiNo Discutiamo sul referendum a favore della costituzione

A Terni, sabato 14 marzo, si svolgerà al Bloom di via Galvani l’evento “AperitiNo” con Raffaele Giuliani. L’iniziativa è dedicata a discutere del referendum sulla costituzione in programma il 22 e 23 marzo 2026. L’appuntamento si inserisce tra gli eventi di approfondimento in vista della consultazione popolare, che coinvolge cittadini e rappresentanti politici.

Tra i diversi appuntamenti dei prossimi giorni, in vista del sempre più vicino referendum giustizia in programma per il 22 e 23 marzo 2026, sabato 14 marzo si terrà al Bloom di via Galvani l’evento “AperitiNo. Discutiamo sul referendum a favore della costituzione”. A organizzare e moderare. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Articoli correlati Il giovane 'divulgatore' ternano Raffaele Giuliani protagonista della nuova puntata di 'Pulp Podcast' sul VenezuelaNuova importante vetrina per il giovane creator e divulgatore ternano - con migliaia di seguaci sui social - Raffale Giuliani, ospite di Fedez e...