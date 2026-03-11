Ternana-Sambenedettese rischio porte chiuse e limitazioni in arrivo per gli ospiti | Implementazione del servizio stewarding

Una riunione urgente è in programma giovedì 12 marzo, convocata dal Prefetto, per valutare le modalità di gestione delle prossime partite casalinghe della Ternana contro la Sambenedettettese. Tra le misure in discussione ci sono il rischio di porte chiuse o di limitazioni per gli ospiti, con l’obiettivo di implementare un servizio di stewarding più efficace. La decisione finale sarà comunicata al termine dell'incontro.

Le indicazioni dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive in vista della gara di venerdì 20 marzo allo stadio Liberati Un rischio concreto di giocare Ternana-Sambenedettese a porte chiuse, o parzialmente chiuse. La riunione in programma giovedì 12 marzo, convocata con urgenza dal Prefetto Antonietta Orlando, farà piena luce sulla prossima (anzi, forse è meglio scrivere sulle prossime) partite casalinghe dei rossoverdi. Il club, come da normativa, deve garantire il regolare accesso e deflusso degli spettatori. Pertanto la questione sicurezza è prioritaria e va assicurata in ogni singola gara. La novità delle ultime ore, in attesa del vertice in Prefettura, arriva dalla riunione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Articoli correlati Leggi anche: Caso Audero, Inter-Juve a rischio: possibile gara a porte chiuse. Leggi anche: Mini concerti di Natale a porte chiuse per gli animali del Parco Natura Viva Una raccolta di contenuti su Ternana Sambenedettese rischio porte... Temi più discussi: Ternana-Sambenedettese, rischio porte chiuse e limitazioni in arrivo per gli ospiti: Implementazione del servizio stewarding; Il cielo grigio sopra la Ternana; Ternana, a rischio l’utilizzo del Liberati: Riunione d’urgenza convocata dal Prefetto. Focus sulla sicurezza; Ternana-Sambenedettese, match a rischio: limitazioni e scenari. Samb, prossima trasferta a porte chiuse?Problemi allo stadio di Terni. Intanto tra qualche giorno al Riviera ecco il Campobasso Il futuro delle prossime gare interne della Ternana allo Stadio Libero Liberati appare quanto mai incerto al pun ... youtvrs.it Sambenedettese, Mussi: Valutiamo un difensore. Mercato difficile ma ci crediamoIl ds Andrea Mussi parla del mercato della Sambenedettese dopo gli arrivi di Maspero e Semprini. Si cerca un terzino sinistro, ma le operazioni sono complesse ... ternananews.it Ternana, la prossima gara contro la Sambenedettese a rischio 'porte chiuse'. I motivi nel link al primo commento - facebook.com facebook #SerieC gr.B Forlì-Livorno 1-1 Juventus NextGen-Vis Pesaro 1-3 Carpi-Torres 1-1 Pianese-Pineto 1-0 Guidonia-Sambenedettese 0-1 Ternana-Gubbio 0-1 league table (top5) 1 Arezzo 63 2 Ascoli 59 3 Ravenna 57 4 Pianese 43 5 Campobasso 42 x.com