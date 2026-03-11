Terlizzi | 6 artisti talk e dj set per la scena indie

Il 13 marzo 2026 alle ore 20:00, il MAT Laboratorio Urbano di Terlizzi ospiterà una serata dedicata alla scena indie, con sei artisti che si esibiranno dal vivo. La serata prevede anche talk e dj set, offrendo un'occasione di ascolto e confronto per gli appassionati di musica indipendente. L'evento si svolgerà in Via Macello, attirando un pubblico interessato alle nuove proposte musicali.

Terlizzi accoglie una serata di musica indipendente il 13 marzo 2026 alle ore 20:00 presso il MAT Laboratorio Urbano in Via Macello. L’iniziativa, intitolata Isole, unisce concerti dal vivo, dibattiti e sessioni discografiche per mappare le nuove rotte della scena underground pugliese. Il costo d’ingresso è fissato a otto euro. L’evento non si limita a un semplice concerto ma propone un vero e proprio punto d’incontro tra voci diverse. Artisti come IAKO, Martina Primavera, Benn, Perenne, Salvatore Spadaro e Alessandro De Blasio saliranno sul palco. La serata sarà guidata da Claudia Castellana, mentre la band residente Crooked Waves assicurerà l’accompagnamento live. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terlizzi: 6 artisti, talk e dj set per la scena indie Articoli correlati Isole - live, talk e dj setISOLE arriva al MAT laboratorio urbano come un punto d’incontro reale tra voci, visioni e percorsi diversi della nuova musica indipendente. Astroaperitivo: cosa dicono i numeri del 2026 | Talk, networking & dj-setTorna AstroAperitivo, il format che unisce astrologia, confronto e connessioni cosmiche“Astroaperitivo” compie un anno e lo festeggiamo con...