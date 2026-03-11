Nella quinta giornata di ritorno della Serie A2 di tennis tavolo maschile, Poviglio torna in B1 e Reggio Emilia Grissin Bon ottiene un risultato importante. La squadra di Reggio Emilia ha realizzato un colpo grosso che avvicina la promozione, mentre Poviglio si prepara a riprendere il campionato nella categoria inferiore. La stagione si sta delineando con incontri decisivi per entrambe le formazioni.

Colpo grosso del TT Reggio Emilia Grissin Bon nella quinta giornata di ritorno di Serie A2 maschile. La formazione cittadina supera 4-2 in casa i lombardi del TT Silver Lining (17) nel big match e rimane in vetta alla graduatoria, nonostante l’assenza di Spelbus: dopo una partenza in salita, con Seretti che cede 3-1 a Lotfijanabadi, il TT Reggio si riprende grazie al 3-0 di Bisi su Marra; gli ospiti tornano avanti grazie al 3-1 di Ragni contro Liu, ma il finale dei cittadini è di alta scuola, con un triplice 3-0 di Bisi, Seretti e Liu su, rispettivamente, Lotfijanabadi, Ragni e Marra. A due turni dalla fine il TT Reggio ha una lunghezza di vantaggio sul Quattro Mori, che difenderà con le unghie per provare a tornare nel massimo campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tennis Tavolo Serie A2 maschile: Poviglio intanto torna in B1. Colpo grosso di Reggio. La promozione è più vicina

