Teneva in casa un fucile ereditato dal padre ma non dichiarato denunciata una 39enne

I carabinieri di Ramacca, con l’aiuto dei Cacciatori di Sicilia, hanno perquisito l’abitazione di una donna di 39 anni nel centro del paese. Durante l’ispezione hanno trovato un fucile ereditato dal padre e non dichiarato. La donna è stata quindi denunciata per detenzione illegale di arma da fuoco. Nessun'altra persona coinvolta è stata identificata nel procedimento.

I carabinieri della stazione di Ramacca, con il supporto dei Cacciatori di Sicilia, hanno eseguito un controllo domiciliare nel centro abitato di Ramacca, in casa di una 39enne del posto. La donna è stata trovata in possesso di un fucile calibro 12 appartenuto al padre deceduto. L'arma, però, era.