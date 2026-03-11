Tenet in TV | il vero Boeing 747 che ha sfidato la CGI

Stasera alle 21.10 sul canale 20 viene trasmesso “Tenet” di Christopher Nolan. Il film si distingue per aver utilizzato un vero Boeing 747 invece degli effetti creati al computer, dimostrando un approccio diverso alla realizzazione delle scene d’azione. La pellicola ha attirato l’attenzione per questa scelta tecnica, che ha portato a un risultato visivo particolare e realistico.

Stasera, alle 21.10 sul canale 20, va in onda Tenet di Christopher Nolan, un film che ha ridefinito i limiti della produzione cinematografica moderna attraverso l'uso massiccio di effetti pratici. L'opera, pubblicata originariamente nel 2020, si distingue per aver fatto schiantare un vero Boeing 747 contro un hangar senza ricorrere alla computer grafica, una scelta estrema che ha contribuito al successo critico del progetto. La storia segue le vicende di un agente della CIA, il Protagonista interpretato da John David Washington, reclutato da un'organizzazione segreta per prevenire un attacco apocalittico all'umanità usando la tecnologia dell'inversione temporale.