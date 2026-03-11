Temptation Island speciale dedica di Simone per Sonia Barrile | Tutto quello che conta davvero per me

Simone ha dedicato un messaggio speciale a Sonia Barrile su Temptation Island, scrivendo “Tutto quello che conta davvero per me”. Nei giorni scorsi Sonia e Simone Margagliotti hanno dato il benvenuto al loro primo figlio, Gabriel, nato l’8 marzo. La coppia ha condiviso la gioia di questa nuova fase della loro vita, esprimendo felicità per l’arrivo del bambino.

Da pochi giorni Sonia Barrile e Simone Margagliotti sono diventati genitori per la prima volta, il figlio Gabriel è nato l'8 marzo ed entrambi sono felicissimi. Con la nascita del loro bambino è iniziata per loro una nuova fase della loro vita che stanno affrontando insieme nonostante la loro storia d'amore sia giunta al capolinea mesi fa. Dopo Temptation Island avevano deciso di riprovarci non appena hanno scoperto la gravidanza, lei però aveva poi deciso di dividere le loro strade. Simone Margagliotti dedica parole piene d'amore a Sonia Barrile e al figlio Gabriel: c'è ancora speranza per il loro amore? In questi mesi l'ex volto di Temptation Island ha sempre manifestato il desiderio di riconciliarsi con l'ex compagna. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

