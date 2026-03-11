Tempo instabile a Novara | torna la pioggia tra giovedì e il week end

A Novara e nel Vco il tempo si presenta instabile con pioggia prevista tra giovedì e il fine settimana. Le giornate saranno alternate tra momenti di pioggia e periodi di schiarite. Le previsioni indicano che le condizioni meteorologiche cambieranno frequentemente nel corso del fine settimana, influenzando le attività all’aperto e i spostamenti della popolazione locale.

Clima mite, invece, tra una schiarita e l'altra. Le previsioni di 3B Meteo per i prossimi giorni su novarese e Vco Saranno giornate caratterizzate da pioggia e successive schiarite quelle in arrivo nel novarese e Vco. Secondo il meteorologo di 3B Meteo Lorenzo Badellino, infatti, "l'anticiclone mostra segni di stanchezza e nei prossimi giorni almeno due perturbazioni, seppur non troppo strutturate, ne approfitteranno per transitare sul Piemonte, determinando un po' di instabilità. La prima è attesa già dalle primissime ore di giovedì e porterà qualche pioggia tra la notte e il mattino sulle zone orientali della regione, seguita però da rapide schiarite in estensione da ovest".