A Teheran si svolgono i funerali di vertici militari uccisi, con migliaia di persone che partecipano alle cerimonie nelle strade della città. Le salme dei militari sono state portate al cimitero, mentre la popolazione si raduna per rendere omaggio ai loro ufficiali. Le autorità hanno dichiarato lutto nazionale in segno di rispetto.

Teheran si è trasformata in un teatro di lutto collettivo dove migliaia di persone hanno riempito le strade per onorare i vertici militari caduti. Tra le vittime confermate figurano il Ministro della Difesa Nasirzadeh, oltre ai comandanti Pakpour e Mousavi, tutti deceduti a seguito degli attacchi aerei attribuiti a Israele. La folla ha sfilato portando ritratti della nuova Guida Suprema Mojtaba Khamenei, segnando una transizione simbolica nel potere religioso e politico del paese. Il clima che pervade la capitale iraniana non è solo di dolore ma anche di forte tensione politica, accentuata dalla presenza massiccia dei cittadini nelle piazze. Le immagini dei funerali mostrano una mobilitazione popolare che va oltre il semplice omaggio, diventando un atto di affermazione nazionale in un momento di crisi estrema. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teheran in lutto: funerali dei vertici militari uccisi

