Due persone sono state indagate dalla Procura di Crotone per aver utilizzato un teatro sequestrato come location per una festa elettorale. Il teatro, un bene pubblico sottoposto a sequestro, è stato usato senza autorizzazione ufficiale. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli di questa vicenda.

Due persone sono state formalmente coinvolte nelle indagini della Procura di Crotone per un uso improprio di un bene pubblico sequestrato. La vicenda riguarda il Teatro Eraclea a Isola Capo Rizzuto, utilizzato per una festa elettorale non autorizzata. L’edificio era già sotto sequestro giudiziario nell’ambito dell’operazione Jonny, gestito dalla Dda di Catanzaro. Nonostante questo vincolo, i locali sono stati impiegati per celebrare la vittoria del sindaco Maria Grazia Vittimberga. I Carabinieri hanno notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari al co-gestore del teatro e a un membro del comitato elettorale. Le accuse includono il distogimento di beni pubblici e la mancata comunicazione all’autorità competente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teatro sequestrato usato per festa elettorale: due indagati

Articoli correlati

Cuore trapiantato danneggiato, sequestrato il box usato per conservarlo. Il ministero invia gli ispettori. Sei i sanitari indagatiIl bimbo a cui è stato impiantato un cuore danneggiato – attualmente ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Monaldi di Napoli – è «al primo...

Studio sequestrato: dentista abusivo in azione, due indagatiUn sessantacinquenne del sud pontino è stato denunciato per esercizio abusivo della professione medica, mentre i carabinieri del Nas hanno...

Aggiornamenti e notizie su Teatro sequestrato

Argomenti discussi: Sequestrato un terreno grande come un campo da calcio: all'interno l'autodemolitore abusivo; Teatro Eraclea usato per festeggiamenti elettorali: concluse le indagini, due indagati a Isola Capo Rizzuto.