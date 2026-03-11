Tea Corghi | 101 anni e il bar che ha unito un paese

La comunità di Castiglione Mantovano ha festeggiato i 101 anni di Tea Corghi, riconosciuta come la barista più longeva della provincia di Mantova. Tea Corghi ha trascorso molti anni dietro il banco del bar locale, diventando un punto di riferimento per i residenti. La celebrazione ha coinvolto amici, familiari e clienti, che hanno condiviso questo momento speciale con lei.

La comunità di Castiglione Mantovano ha celebrato un traguardo straordinario: Tea Corghi ha raggiunto i 101 anni, confermandosi come la barista più longeva della provincia di Mantova. La festa si è tenuta domenica scorsa presso il locale storico Il Talismano, oggi gestito dalle nipoti Ilaria ed Erika, dove la centenaria continua a bere il suo caffè quotidiano. L'evento ha la presenza del sindaco di Roverbella Mattia Cortesi e di numerosi compaesani, testimoniando quanto questa figura sia radicata nel tessuto sociale del territorio. Non si tratta solo di una celebrazione privata, ma di un riconoscimento pubblico alla resilienza di chi ha costruito la vita attorno al servizio alla gente.