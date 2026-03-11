Tauro | nuovo presidio medico 24h per 1500 dipendenti

L’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ha deciso di affidare il servizio medico-sanitario nel porto di Tauro, istituendo un presidio aperto 24 ore su 24. La struttura servirà circa 1500 dipendenti che operano nel porto, garantendo assistenza sanitaria continua e accesso immediato alle cure. La decisione riguarda esclusivamente il settore portuale e le sue esigenze specifiche.

L'Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ha formalizzato l'affidamento del servizio medico-sanitario nel porto di Tauro. La gestione del presidio di primo intervento e il trasporto in autoambulanza sono stati assegnati a un consorzio specifico per coprire le esigenze di sicurezza dei lavoratori. Questa decisione, presa martedì 10 marzo 2026, mira a garantire assistenza continua alle migliaia di utenti che transitano quotidianamente nello scalo. Il contratto prevede una durata iniziale di due anni, con possibilità di proroga per altri ventiquattro mesi. L'obiettivo è tutelare la salute dei circa millecinquecento dipendenti diretti dello scalo portuale.