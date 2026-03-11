Taratata torna in onda dopo le due puntate speciali di febbraio e presenta le pagelle dei protagonisti. Giorgia ottiene il massimo dei voti con un 10, mentre Emma riceve un 8 per aver sbagliato solo il look. Bonolis, invece, si ferma a un 6, giudicato sprecato. La trasmissione prosegue con un cast che suscita giudizi variegati.

Taratata torna dopo le due puntate evento dello scorso febbraio. Quella che conclude l’esordio su Mediaset dello show che fu inizialmente di Rai1, è una serata speciale dal titolo Tutto in una notte: perché in un solo appuntamento sono state riproposte le più grandi esibizioni dello grande show canoro condotto per la prima volta da Paolo Bonolis. Un programma che si scrive da solo, tra una grande canzone e l’altra la notte procede piacevolmente e senza interruzioni, e quasi non serve neppure un conduttore. Non servono presentazioni, d’altronde, per nomi come Giorgia, Emma o Max Pezzali. Le pagelle, però, sono doverose: ecco i nostri voti ai protagonisti di Taratata, in onda martedì 10 marzo. 🔗 Leggi su Dilei.it

Taratata – Tutto in una notte, le pagelle: Giorgia prezzemolina (10), Emma sbaglia (solo) il look (8), Bonolis è sprecato (6)

