Tango e amore con Maria Grazie Cucinotta | Io Cenerentola imbranata E da grande sarò regista

Maria Grazia Cucinotta sarà lunedì prossimo al Teatro Manzoni di Milano alle 20,45 per interpretare lo spettacolo “Malena e il Tango”. L’attrice prende parte a una rappresentazione che combina prosa e canzoni, portando in scena un racconto che coinvolge il pubblico. La performance vede Cucinotta protagonista, in un evento che unisce teatro e musica in una location storica della città.

Milano, 11 marzo 2026 – ??? Maria Grazia Cucinotta sarà lunedì prossimo al Teatro Manzoni di Milano (ore 20,45) come protagonista dello spettacolo “ Malena e il Tango “, tra prosa e canzoni. Con lei, in scena, la tanghera Daiana Guspero (musiche di Astor Piazzolla, Carlos Gardel e Anselmo Aieta eseguite dal vivo da GianVito Pulzone e Oscar Bellomo alla chitarra, e Gino al bandoneon); partecipazione di Cristian Luna. La regia è di Marco Rampoldi. Maria Grazia Cucinotta anche danzatrice? “(ride!) No, non proprio. Nello spettacolo io sono la parte narrante. C’è una ballerina straordinaria, Daiana, la numero uno. Lei mi sta insegnando. Il tango è un mio grande sogno”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

