Tangenziale trasportava 943 kg di rifiuti in un furgone | scatta il sequestro

La Polizia di Stato ha sequestrato un furgone carico di 943 kg di rifiuti speciali derivanti da lavori edili. Un uomo di 50 anni, residente a Quarto, è stato denunciato per trasporto illecito di questi materiali. L'operazione si è svolta nei giorni scorsi, quando gli agenti hanno fermato il veicolo sulla tangenziale.

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha denunciato un 50enne di Quarto (Na), per trasporto illecito di rifiuti speciali derivanti da attività edile. In particolare, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta hanno intercettato, sulla Tangenziale di Napoli, un furgone il cui.