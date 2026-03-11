Matteo Tambone è stato squalificato dopo l’espulsione avvenuta nella partita di domenica contro la Juvi Cremona. La decisione è stata comunicata in giornata, rendendo Tambone indisponibile per la prossima gara. Tuttavia, sarà comunque presente a Mestre, dove si svolgerà l’incontro successivo. La squalifica non impedirà al giocatore di partecipare all’appuntamento nel capoluogo veneto.

E’ arrivata la squalifica per Matteo Tambone dopo l’espulsione di domenica scorsa contro la Juvi Cremona. Il giocatore è stato fermato dal giudice sportivo per una gara "per comportamento scorretto e plateale con azione intenzionale in fase di gioco nei confronti di un avversario: colpiva volontariamente con una spallata l’atleta avversario, che finiva fuori campo, senza tuttavia riportare danni". Mentre Kadeem Allen, l’altro protagonista dell’episodio è stato deplorato perché "a seguito del fallo subito, reagiva cercando il contatto con l’atleta avversario, senza tuttavia riuscirvi perché trattenuto da compagni e avversari". La società... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tambone squalificato. Ma a Mestre ci sarà

Articoli correlati

Fiorentina-Milan (forse) con Nkunku ma senza Tomori: sarà squalificato perché …Fikayo Tomori, difensore rossonero, salterà per squalifica Fiorentina-Milan di domenica pomeriggio (ore 15:00 al 'Franchi') perché ammonito ieri sera...

Leggi anche: Jackass 5, Bam Margera ci sarà ma senza nuove acrobazie: cosa ci aspetta davvero