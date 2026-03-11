Tajani non commenta le frasi di Bartolozzi e sbotta coi giornalisti | Perché non mi rispondete su Gratteri? Il ministro è lei

Antonio Tajani si è rivolto ai giornalisti fuori da Palazzo Madama, rifiutandosi di commentare le dichiarazioni di Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro Carlo Nordio, e chiedendo invece perché non gli si chiedesse notizie su Gratteri. I cronisti hanno insistito, ma Tajani ha ribadito che il ministro è lui. La scena si è conclusa senza ulteriori commenti.

Botta e risposta tra Antonio Tajani e un gruppo di cronisti, fuori da Palazzo Madama, che gli chiedeva conto delle parole di Giusi Bartolozzi, capa di gabinetto del ministro Carlo Nordio. “Mi dovreste domandare del caso Gratteri. Ha detto che ‘facciamo i conti dopo il referendum’. Sono espressioni che mi mettono paura”. E quando i cronisti lo hanno incalzato, il leader di Forza Italia si è difeso così: “Ma perché non mi rispondete su Gratteri?”. “Noi facciamo i cronisti, è lei il ministro ( e vicepresidente del Consiglio, ndr )”. “ Ma sono un giornalista anch’io ” ha replicato Tajani, “vi faccio anche io le domande”. L'articolo Tajani non commenta le frasi di Bartolozzi e sbotta coi giornalisti: “Perché non mi rispondete su Gratteri?”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

