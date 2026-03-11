Taglio del nastro al Colosseo | dopo XII secoli l' ingresso torna quello degli antichi romani

Al Colosseo è stato effettuato un intervento di restauro che ha permesso di riaprire agli visitatori gli ambulacri, i corridoi utilizzati dagli antichi romani per entrare nell'anfiteatro. Dopo oltre dodici secoli, l’ingresso riprende le sembianze originali di epoca romana, offrendo nuovamente l'accesso attraverso i percorsi storici dell'antico monumento. La riapertura segna il ritorno alla configurazione antica di questi passaggi.

Gli ambulacri, i corridoi che hanno attraversato migliaia di antichi romani per accedere al Colosseo, tornano percorribili.Il taglio del nastroMartedì 17 marzo, il parco archeologico del Colosseo ha previsto di inaugurare il nuovo allestimento e l’area archeologica degli ambulacri meridionali. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Articoli correlati

La Minerva torna ad Arezzo: anche il ministro Giuli al taglio del nastro della mostraAREZZO – Arezzo riabbraccia la sua divinità protettrice in un clima di solenne celebrazione che profuma di identità ritrovata.

Taglio del nastro a Turrivalignani per il tratto della Ss5 Tiburtina riaperto al traffico dopo mesi di chiusuraNella mattinata del 21 gennaio, alla presenza dell’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti, Umberto D’Annuntiis, del direttore...

Aggiornamenti e notizie su Taglio del nastro al Colosseo dopo XII...

Temi più discussi: Taglio del nastro per il rinnovato campo da calcio Colletta; Taglio del nastro per la nuova Casa di comunità; Taglio del nastro per la mostra delle ceramiche dei Loretz a Lodi; Taglio del nastro, a Fabro della nuova Casa della Comunità dell’Azienda Usl Umbria 2.

Taglio del nastro alla Casa di comunità di Ponsacco: investiti 4mln del PNRRTaglio del nastro alla casa di comunità di Ponsacco, in provincia di Pisa. La struttura è già aperta da qualche giorno, dal 5 marzo, ma l’inaugurazione ... gonews.it

Asp di Catania, taglio del nastro per altre 2 Case di ComunitàL’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, ha inaugurato quelle di Mirabella Imbaccari e Grammichele. insanitas.it

MONTELUPONE - Taglio del nastro stamattina per la chiesa danneggiata dal sisma del 2016, il vescovo Nazzareno Marconi: «Una “best practice” che ha avuto un'accelerazione grazie al Giubileo». Inaugurata anche la struttura a servizio del Cammino laureta - facebook.com facebook