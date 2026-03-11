Svuotano parafarmacia nel cuore del Vomero la denuncia | Aperti da un mese - VIDEO

Una parafarmacia nel cuore del Vomero, aperta da circa un mese, è stata svaligiata durante la notte. I titolari hanno denunciato l’accaduto e hanno pubblicato sui social le immagini del furto. La vicenda si è svolta in un’area frequentata e il colpo è stato scoperto al loro risveglio. Nessuna informazione è stata fornita sui responsabili dell’azione criminale.