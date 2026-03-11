Svuotano parafarmacia nel cuore del Vomero la denuncia | Aperti da un mese - VIDEO
Una parafarmacia nel cuore del Vomero, aperta da circa un mese, è stata svaligiata durante la notte. I titolari hanno denunciato l’accaduto e hanno pubblicato sui social le immagini del furto. La vicenda si è svolta in un’area frequentata e il colpo è stato scoperto al loro risveglio. Nessuna informazione è stata fornita sui responsabili dell’azione criminale.
Una parafarmacia, aperta da circa un mese, ha subito un furto nella notte. La denuncia arriva dai titolari che, sui social, hanno anche condiviso le immagini del colpo. Poco prima dell'alba, alcuni malviventi si sono introdotti nel negozio distruggendo l'ingresso. Non è chiaro a quanto ammonta il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
